Keiller chegará ao Vasco por empréstimo até o fim de 2024Ricardo Duarte/Internacional

Publicado 27/01/2024 13:18

Emprestado pelo Internacional por um ano, Keiller chegou ao Rio neste sábado (27) para se apresentar ao Vasco, onde espera se fazer mais conhecido no futebol brasileiro e também para ver de perto o histórico de grandes goleiros do clube. O jogador de 27 anos explicou os motivos para buscar uma mudança na carreira.

"Eu precisava buscar novos desafios, um novo ambiente, é uma nova cultura. Vasco tem uma camisa muito grande, não poderia dizer não. Foram muitos anos no Inter. Vim fazer história aqui no Vasco, trabalhar para isso e poder agregar no elenco e mostrar meu trabalho fora do Rio Grande do Sul", disse o goleiro em entrevista ao 'BTB Sports'.



Keiller estava no Internacional desde 2016, com um período de um ano emprestado à Chapecoense, em 2021. Sem espaço no clube gaúcho, ele chega ao Vasco para ser sombra de Léo Jardim, mas com a esperança de ganhar oportunidades e se firmar.



"Onde eu passar eu vou querer fazer história, deixar o meu nome marcado. Vasco tem legado, uma cultura e escola de goleiros muito importante no Brasil. Quero aprender um pouco", completou o goleiro.