Gabriel Pec com a camisa do Los Angeles GalaxyDivulgação/X @LAGalaxy

Publicado 23/02/2024 20:19

Estados Unidos - A primeira partida de Gabriel Pec com a camisa do Los Angeles Galaxy na Major League Soccer (MLS) pode ser contra o time de Messi. Isso porque, nesta sexta-feira, 23, o Galaxy confirmou que o brasileiro está disponível para o jogo diante do Inter Miami, que ainda conta com Luis Suárez.

As duas equipes medirão forças neste domingo, às 23h (de Brasília), no Dignity Health Sports Park, em Carson, Califórnia. A partida marca a estreia do Los Angeles Galaxy nesta edição da MLS.

Gabriel está pronto para jogar @gabrielpec01 is available for selection this Sunday against Inter Miami CF. pic.twitter.com/O3M0u9jnct — LA Galaxy (@LAGalaxy) February 23, 2024



Os norte-americanos anunciaram a contratação de Gabriel Pec no dia 30 de janeiro . O Galaxy desembolsou 10 milhões de dólares (R$ 49,6 milhões) para contratar o jogador de 22 anos, que assinou contrato válido até 2028.

A negociação por Gabriel Pec pode chegar a 11,5 milhões de dólares (cerca de R$ 57 milhões na cotação atual) caso o atacante cumpra certas metas no LA Galaxy. O Vasco ainda conseguiu manter 30% dos direitos do atacante.

Revelado na base do Vasco, Gabriel Pec se profissionalizou em 2019. Na última temporada, o atacante foi o artilheiro do Cruz-Maltino com 14 gols marcados em 50 partidas. No total, ele disputou 170 jogos, anotou 26 gols e deu 14 assistências.