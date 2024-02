Coletiva do técnico Carlo Ancelotti - JAVIER SORIANO / AFP

Coletiva do técnico Carlo AncelottiJAVIER SORIANO / AFP

Publicado 24/02/2024 20:40

Espanha - O futuro de Endrick foi uma das pautas da entrevista coletiva do técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, neste sábado, 24. Nesse sentido, o treinador garantiu que o jovem atacante será integrado ao elenco principal assim que chegar ao clube.

"Bom, de verdade, não falamos sobre isso, mas com certeza, quando ele chegar, estará com o elenco principal. Sobre isso, não há dúvidas. Vejo que vocês falam muito do futuro, claramente isso me deixa feliz, que vocês têm a capacidade de falar, de saber o que vai acontecer lá na frente. Eu, por má sorte, só vejo jogo de amanhã. Nada mais, não sei o que vai passar na segunda-feira", disse Ancelotti.

Cabe lembrar que o Palmeiras acertou a venda de Endrick ao Real Madrid em dezembro de 2022. O atacante, porém, só poderá partir rumo ao clube merengue em julho, quando completa 18 anos.



Na negociação, o Palmeiras fechou o acordo com o Real Madrid por 35 milhões de euros fixos (198 milhões na cotação da época), além de mais 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) em metas.