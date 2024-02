Endrick, do Palmeiras, jogará pelo Real Madrid a partir do meio de 2024 - Fabio Menotti/AFP

Publicado 19/02/2024 21:23

São Paulo - De volta ao Palmeiras após a disputa do Torneio Pré-Olímpico, o atacante Endrick balançou a rede no empate em 2 a 2 com o Corinthians e encheu ainda mais os cofres do clube. Com o tento anotado, o Verdão receberá mais 2,5 milhões de euros (R$ 13,3 milhões) como parte das metas referentes à venda do jogador ao Real Madrid.

Com isso, os valores atualizados da negociação passam a ser de R$ 251 milhões envolvendo taxa de transferência e bônus previstos em contrato. O clube paulista recebe 2,5 milhões de euros em bonificação a cada cinco gols marcados por Endrick no clube. As informações são do "ge".

Desde que a venda foi concretizada, Endrick marcou 15 gols pelo Palmeiras. O bônus em questão pode ser alcançado até cinco vezes, com o máximo de 25 gols. O camisa nove deixará o Allianz no meio do ano.

Na transação, o Palmeiras fechou o acordo com o Real Madrid por: 35 milhões de euros fixos (198 milhões na cotação da época), e mais 25 milhões de euros (R$ 141 milhões) em metas - destas, quatro já foram cumpridas: 2,5 milhões de euros (R$ 13,4 milhões) a cada cinco gols e 2,5 milhões de euros pela convocação para a seleção brasileira principal.