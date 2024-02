Nova Iguaçu venceu o Audax por 2 a 1, de virada, e segue no G-4 do Carioca - Bruno Maia/Carioca

Publicado 19/02/2024 18:30

Rio - O Campeonato Carioca mudou a fórmula em 2021 e, desde então, em apenas um ano os quatro clubes grandes do Rio de Janeiro chegaram juntos na semifinal. Em três das quatro edições disputadas, uma equipe de menor investimento esteve entre os semifinalistas do estadual. Em 2024, a história pode se repetir.

Flamengo e Fluminense são os únicos que não foram afetados. Em 2021, Vasco e Botafogo perderam a vaga na semifinal para Portuguesa-RJ e Volta Redonda, e disputaram a Taça Rio. Já no ano passado, o Botafogo ficou de fora para o Volta Redonda. Já neste ano, Nova Iguaçu, Portuguesa-RJ e Boavista estão na briga.

Por enquanto, o Nova Iguaçu ocupa o terceiro lugar com 18 pontos - tem a mesma pontuação do Flamengo, que ainda joga na rodada, terça-feira (20), contra o Boavista. O Verdão, inclusive, corre por fora, em sétimo lugar, com 12. À frente aparece o Vasco com 16, além de Botafogo e Portuguesa-RJ com 14.

Classificação da Taça Guanabara em 2024 (até a 9ª rodada):

1º - Fluminense: 21

2º - Flamengo: 18

3º - Nova Iguaçu: 18

4º - Vasco: 16

5º - Botafogo: 14

6º - Portuguesa-RJ: 14

7º - Boavista: 12

O único ano que não houve zebra foi em 2022. Fato é que, com o novo formato, as finais sempre foram disputadas entre Flamengo e Fluminense. A dupla decide o título estadual desde 2020, com dois títulos para cada lado. O Rubro-Negro foi campeão em 2020 e 2021, enquanto o Tricolor venceu em 2022 e 2023.



Nas três edições com o novo formato da Taça Guanabara, Flamengo e Fluminense sempre disputaram o título. Em 2021, o Rubro-Negro foi campeão. Já nos últimos dois anos, o título ficou com o Tricolor das Laranjeiras. Em 2024, a dupla disputa o troféu ponto a ponto. O Fla-Flu no dia 25 pode definir o campeão.

Classificação da Taça Guanabara (desde 2021):

2021: Flamengo (1º), Fluminense (2º), Portuguesa (3º) e Volta Redonda (4º)

2022: Fluminense (1º), Flamengo (2º), Vasco (3º) e Botafogo (4º)

2023: Fluminense (1º), Flamengo (2º), Vasco (3º) e Volta Redonda (4º)

2024: Fluminense (1º), Flamengo (2º), Nova Iguaçu (3º) e Vasco (4º)*

*Em andamento