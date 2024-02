Luka Modric tem contrato com o Real Madrid até o fim da atual temporada - AFP

Publicado 20/02/2024 11:58 | Atualizado 20/02/2024 12:01

Luka Modric tem a possibilidade de permanecer no Real Madrid a partir da próxima temporada, mas não como jogador. Aos 38 anos, o croata recebeu um convite do técnico Carlo Ancelotti para fazer parte da comissão técnica.



Essa possibilidade existe, caso Modric resolva se aposentar ao fim da temporada, quando também acaba o contrato com o clube espanhol. As informações são do site 'The Athletic'.



Entretanto, num primeiro momento, o croata não aceitou porque não definiu o futuro. Segundo a publicação, essa decisão pode mudar.



No Real Madrid desde 2012, Modric perdeu espaço nesta temporada e não é mais titular absoluto. Ele possui 516 partidas pelo clube espanhol e conquistou 23 títulos.