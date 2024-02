Vegetti marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Botafogo, no último fim de semana - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 20/02/2024 11:29 | Atualizado 20/02/2024 12:25

Rio - O Vasco anunciou, na manhã desta terça-feira (20), a renovação de contrato do atacante Pablo Vegetti. O novo vínculo é válido até dezembro de 2025, com cláusula de extensão automática por mais um ano caso metas sejam cumpridas.

Para o contrato ser automaticamente renovado até dezembro de 2026, Vegetti precisará disputar ao menos 60% dos jogos do Vasco em 2025, segundo o 'ge'.

O clube carioca vivia um impasse pela renovação com o argentino, que desejava um aumento salarial. O atacante, de 35 anos, foi o artilheiro e um dos principais jogadores do Vasco no último Brasileirão, com 10 gols em 21 jogos.

No último fim de semana, Vegetti marcou duas vezes na vitória do Vasco sobre o Botafogo, por 4 a 2, no Nilton Santos. Foram os primeiros gols do centroavante em 2024, selando fim ao jejum que durava desde novembro do ano passado.