Vasco vence o Botafogo por 4 a 2, no Nilton Santos, pela 9ª rodada da Taça GuanabaraLeandro Amorim/Vasco

Publicado 19/02/2024 13:41 | Atualizado 19/02/2024 14:34

Rio - O Vasco voltou a competir em clássicos. Após a chegada do técnico Ramón Díaz, o Cruz-Maltino recuperou a competitividade e tem conquistado resultados relevantes diante dos rivais do Rio de Janeiro. Sob o comando do treinador argentino, o aproveitamento saltou de 22,2% para 61,1%, segundo dados do "ge".

Em seis clássicos disputados com o técnico Ramón Díaz, o Vasco soma três vitórias, dois empates e uma derrota, com 61,1% de aproveitamento. No período, goleou Fluminense e Botafogo por 4 a 2, no Nilton Santos. Ao todo, foram nove gols marcados e cinco sofridos. Em 2024, foram três clássicos, dois empates e uma vitória.

O número contrasta o desempenho nos seis clássicos anteriores a chegada de Ramón Díaz. No período anterior, foram quatro derrotas, um empate e apenas uma vitória, com seis gols marcados e 13 sofridos. Ou seja, um aproveitamento de 22,2%. Já em 2022, o Vasco não venceu clássicos. A última vez que o clube terminou a Taça Guanabara sem ser derrotado pelos rivais foi em 2021.

Com a vitória sobre o Botafogo, o Vasco chegou aos 16 pontos e ocupa o quarto lugar da Taça Guanabara. O Cruz-Maltino chegou a ocupar o terceiro lugar, mas foi ultrapassado pelo Nova Iguaçu, que venceu o Audax por 2 a 1. O próximo compromisso da equipe comandada por Ramón Díaz será contra o Volta Redonda, no sábado (24), às 17h30 (de Brasília), no Espírito Santo, pela 10ª rodada.

Vasco sob comando de Ramón Díaz em clássicos:

Vasco 4x2 Fluminense - Nilton Santos - 23ª rodada do Brasileirão 2023

Flamengo 1x0 Vasco - Maracanã - 28ª rodada do Brasileirão 2023

Vasco 1x0 Botafogo - São Januário - 32ª rodada do Brasileirão 2023

Vasco 0x0 Flamengo - Maracanã - 6ª rodada do Campeonato Carioca 2024

Fluminense 0x0 Vasco - Maracanã - 8ª rodada do Campeonato Carioca 2024

Botafogo 2x4 Vasco - Nilton Santos - 9ª rodada do Campeonato Carioca 2024