Carlos de Pena entrou na mira do Vasco - Ricardo Duarte / Internacional

Publicado 19/02/2024 16:43

O Vasco segue ativo no mercado de transferências em busca de novos reforços antes do fechamento da janela de transferências, que acontece no dia 7 de março. O Cruz-Maltino demonstrou interesse na contratação do meia Carlos de Pena, do Internacional, mas ainda não fez nenhuma proposta oficial. As informações são do "Uol".

O Vasco busca a contratação de nomes para o setor ofensivo. A comissão técnica avalia o setor como "curto" e De Pena chamou a atenção da diretoria do clube pelo fato dele atuar tanto no meio de campo, quanto na ponta. Sabendo disso, o Cruz-Maltino já se movimenta nos bastidores para fazer uma oferta ao Internacional pelo jogador.

De Pena é um interesse antigo do Vasco, sabendo que, em 2022, o argentino tinha um acordo para defender o clube. Entretanto, com a chegada de uma proposta do Internacional, o jogador decidiu se transferir para o clube de Porto Alegre, surpreendendo a diretoria cruz-maltina.

Em 2024, entretanto, De Pena se encontra sem espaço na equipe treinada pelo compatriota Eduardo Coudet. O argentino é reserva no Internacional, e chegou a atuar improvisado na lateral-esquerda na ausência de Renê. Ao todo, o jogador tem 11 gols e 14 assistências.

Além disso, um fator que pode facilitar a negociação é o excesso de estrangeiros no elenco colorado. Além de De Pena, ainda há Hugo Mallo, Gabriel Mercado, Fabricio Bustos, Sergio Rochet, Lucas Alario, Enner Valencia e Charles Aránguiz no grupo, e contará com Rafael Borré a partir do meio do ano. Com isso, a saída de De Pena pode ser facilitada por parte do Internacional.