Na terceira partida como titular do Vasco, Galdames marcou o primeiro gol, no clássico contra o Botafogo - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 20/02/2024 09:12

vem comandando o meio de campo nas três partidas desde a estreia. Galdames não parece sentir dificuldade na adaptação ao futebol brasileiro, algo comum em muitos estrangeiros. Mal chegou e o volante chileno de 27 anos já assumiu a titularidade no Vasco

O bom desempenho chamou a atenção da comissão técnica. Afinal, outros sul-americanos tiveram muita dificuldade e não se firmaram, como Orellano e Capasso. Por outro lado, Galdames repete Vegetti, que rapidamente ganhou uma vaga. E o auxiliar Emiliano Díaz não escondeu a surpresa pelo nível apresentado do novo titular do time em tão pouco tempo.

"Pablo (Galdames) é um jogador de hierarquia, de seleção. Que veio da Europa, sabemos a qualidade que tem. Não achávamos que iria se acostumar tão rapidamente ao futebol brasileiro. Então, isso foi uma surpresa muito grata. E está ajudando o time, então estamos muito contentes com ele", afirmou Emiliano.



Contratado junto ao Genoa, que também pertence à 777 Partners, dona de 70% da SAF do Vasco, Galdames desembarcou no Rio em 2 de fevereiro. Em menos de uma semana, estreou como titular na vitória por 1 a 0 sobre o Audax, no dia 8.



teve dois testes de peso na sequência, com bom desempenho contra o Fluminense e contra o Botafogo. Neste último clássico, marcou um dos gols na sequência, com bom desempenho contra o Fluminense e contra o Botafogo. Neste último clássico, marcou um dos gols na vitória por 4 a 2 do Cruz-Maltino