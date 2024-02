Zé Gabriel, do Vasco, celebra gol marcado no fim da primeira etapa - Leandro Amorim / Vasco da Gama

Zé Gabriel, do Vasco, celebra gol marcado no fim da primeira etapaLeandro Amorim / Vasco da Gama

Publicado 24/02/2024 19:35



Espírito Santo - Com ingressos esgotados em Cariacica, no Estádio Kleber Andrade, o Vasco venceu o Volta Redonda por 2 a 1, neste sábado (24), em jogo válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Os gols do Cruz-Maltino foram marcados por Zé Gabriel e Vegetti. Pelo Voltaço, MV mandou para as redes.

A vitória fez com que o Vasco permanecesse no G-4 da Taça Guanabara. A equipe comandada por Ramón Díaz segue na quarta posição, com 19 pontos, dois de vantagem para o Botafogo, quinto lugar. Na última rodada, o Cruz-Maltino enfrenta a Portuguesa, em São Januário, e, se conseguir os três pontos, garante a vaga nas semifinais do Carioca.

Antes de fechar a Taça Guanabara, o Vasco vira a chave para a Copa do Brasil, contra o Marcílio Dias, na terça-feira (27), às 21h30, em Santa Catarina. O empate garante a classificação do time carioca para a próxima fase da competição.

O jogo



O Vasco iniciou a partida sendo dominado pelo Volta Redonda, nos primeiros dez minutos. A equipe de Ramón Díaz viu o adversário trocar passes e tentar infiltrar na zaga vascaína. Entretanto, logo depois, o Cruz-Maltino passou a ter o controle do duelo. A partir daí, o Voltaço tentou chegar com bolas longas e rápidas, mas não obteve sucesso.

Aos 16 minutos, Payet fez bom cruzamento rasteiro, Galdames ajeitou e Puma Rodríguez bateu para boa defesa do goleiro Paulo Henrique. Foi a primeira grande chance do jogo. Após a parada técnica, aos 25, o Volta Redonda melhorou na partida e passou a assustar o Vasco. Aos 34, Robinho chutou da entrada da área e obrigou Léo Jardim a trabalhar pela primeira vez em Cariacica. Quatro minutos depois, o Voltaço cobrou escanteio e Léo cabeceou a bola na trave, contra o próprio gol.

Em seguida, mais uma vez, Payet cruzou para Galdames e o chileno arrumou para a batida perigosa de Puma Rodríguez, que parou nas mãos de Paulo Henrique. Aos 45, o craque francês cobrou falta com maestria e colocou a bola na cabeça de Zé Gabriel, que mandou para as redes e abriu o placar.

A equipe de Ramón Díaz não teve bom começo de segundo tempo. O Volta Redonda dominou as ações e chegou com maior perigo. Logo aos quatro minutos, Sanchez fez boa jogada pela esquerda e bateu para grande defesa de Léo Jardim. Pouco depois, o Vasco conseguiu responder: Payet deu lindo passe para David entrar cara a cara, mas o atacante chutou em cima do goleiro adversário e desperdiçou a oportunidade.

O Vasco tentou controlar a posse e rodar a bola, mas não conseguiu ser efetivo e viu o Volta Redonda ser mais agressivo. Aos 13 minutos, Léo Jardim salvou mais uma vez, em finalização rasteira de Henrique Silva. Em pressão contínua, o Voltaço conseguiu empatar o duelo. Sanchez cruzou e MV cabeceou para o fundo do gol, aos 17.

Após o empate, o jogo ficou morno. Entretanto, em cobrança de escanteio de Payet aos 26 minutos, Sforza cabeceou, a bola bateu na zaga e sobrou para o centroavante Vegetti, que marcou o segundo do Vasco no jogo e seu terceiro gol nesta temporada. O Cruz-Maltino, então, passou a controlar a partida, mas não teve chances claras de ampliar o placar. Antes do fim, o Volta Redonda ainda teve um jogador expulso: MV, aos 39, por entrada forte de sola no joelho de Medel.



Ficha técnica

Vasco 2 x 1 Volta Redonda



Local: Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES)

Data e hora: 24/02 (sábado), às 17h30 (de Brasília)

Arbitragem: Felipe da Silva Gonçalves Paludo

Assistentes: Michael Correia e Diego Luiz Couto Barcelos

Gols: Zé Gabriel (1-0) (45'/1T); MV (1-1) (17'/2T); Vegetti (2-1) (26'/2T)



Cartões amarelos: Henrique Silva (VOL); Zé Gabriel, Puma Rodríguez e Lucas Piton (VAS)

Cartões vermelhos: MV (VOL)



VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez (Adson), João Victor (Robert Rojas), Medel, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel (Rossi), Galdames e Payet (Mateus Carvalho); David (Sforza) e Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.



VOLTA REDONDA: Paulo Henrique; Wellington Silva (Raphinha), Bruno Barra, Michel e Sanchez; Danrley (Juninho), Henrique Silva (Léo Silva) e Robinho (Julio Cesar); Berguinho (Riquelmo), MV e Ítalo Carvalho. Auxiliar técnico: Diogo Siston.