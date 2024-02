Vegetti chegou ao terceiro gol marcado nesta temporada com a camisa do Vasco - Leandro Amorim/Vasco da Gama

Publicado 24/02/2024 21:05

"Muito feliz pelo grupo. A gente sabe que não fez um bom jogo. Tem que seguir trabalhando .Jogar sempre ao máximo. Mas foi uma vitória muito importante pela classificação. Ainda falta uma rodada, mas vamos seguir trabalhando porque tem que melhorar", ponderou.

Vegetti chegou ao terceiro gol marcado em 2024 com a camisa cruz-maltina. O artilheiro havia mandado a bola para as redes somente duas vezes até aqui no Campeonato Carioca, contra o Botafogo.

Com a vitória, o Vasco fica na quarta posição da Taça Guanabara, com 19 pontos, e depende somente de si para classificar às semifinais. A equipe comandada por Ramón Díaz volta a campo, pelo Carioca, no próximo fim de semana para enfrentar a Portuguesa-RJ, em São Januário. A Ferj ainda não definiu data e horário.

Antes, o Cruz-Maltino tem compromisso importante na Copa do Brasil, na terça-feira (27), diante do Marcílio Dias, às 21h30, em Santa Catarina. O Vasco tem a vantagem do empate para se classificar no confronto.