Publicado 24/02/2024 11:13

Espírito Santo - O Vasco apresentou o volante Juan Sforza, oitavo reforço reforço do Cruz-Maltino para a temporada 2024 . Nesta primeira entrevista coletiva como jogador do time carioca, o argentino revelou o que o fez aceitar a proposta e fechar com o Gigante da Colina.

"O que me ajudou foi a história do Vasco, um clube muito grande aqui no Brasil. O corpo técnico também tem muita trajetória. Um combinado de coisas muito boas para que eu pudesse vir", disse Sforza.

O jogador chegou ao Vasco somente após o término do Torneio Pré-Olímpico, que aconteceu na Venezuela. Na ocasião, ele teve a oportunidade de conversar com Andrey Santos, cria do Cruz-Maltino, após a vitória da Argentina sobre o Brasil

"Depois da partida, pude falar com Andrey. Me desejou muito sucesso. Agradeci a ele", contou o volante.



A coletiva de Sforza aconteceu no hotel onde o grupo está hospedado, em Vitória. A delegação vascaína chegou ao Espírito Santo na tarde da última sexta-feira, 23, e foi recebida com muita festa

"Foi algo incrível. Minha primeira viagem para outra cidade com o Vasco. Esperava muita gente, mas não tanta. Estou muito contente", afirmou o argentino.

O Vasco volta a campo neste sábado, às 17h30, para enfrentar o Volta Redonda no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. O jogo é válido pela décima rodada da Taça Guanabara. Juan Sforza está regularizado e foi relacionado pela comissão técnica ( clique aqui e veja a lista ).

VEJA MAIS DECLARAÇÕES DE SFORZA:

Juan Sforza vestirá a camisa 20 do Vasco Leandro Amorim | Vasco da Gama

Características



"Minhas principais características são o 5 defensivo, sou muito forte na marcação, mas também tenho bom passe para frente e percorro o campo todo".

Estrangeiros no Vasco e adaptação



"Creio que sim, há muitos argentinos e pessoas que me recebeu muito bem, como todos os meus companheiros e corpo técnico. Creio que isso vai ajudar na adaptação em um clube tão grande quanto o Vasco".

Ramón e Emiliano Díaz



"São muito importantes para o momento que estou vivendo. São muito experientes. Vou tentar aproveitar ao máximo".

Sensação quando a negociação foi concluída



"Fiquei muito contente, porque é um grande passo na minha carreira, um passo para frente. Venho competir ao máximo rendimento, em uma liga muito competitiva. Estou muito feliz por isso".

Mensagem para a torcida



"Agradecê-los por todo o carinho que me mandaram, nas redes, na recepção aqui no hotel... Da minha parte, vou fazer todo o possível para que o Vasco vá super bem".