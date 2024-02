Di Cesare e Endrick apostam corrida durante o jogo entre Brasil e Argentina - Foto: Joilson Marconne/CBF

Publicado 11/02/2024 19:23

Venezuela - Depois de 20 anos, o time masculino de futebol do Brasil não disputará os Jogos Olímpicos. Isso porque a Seleção perdeu para a Argentina por 1 a 0 no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, neste domingo, 11, pela terceira e última rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico. O atacante Gondou, aos 33 minutos da etapa complementar, fez o único gol do jogo. A Albiceleste, por sua vez, está classificada para Paris-2024.

Com o resultado, o Brasil continuou com três pontos e caiu para a terceira posição do quadrangular final. Apenas os dois primeiros colocados se classificam para a Olimpíada de Paris-2024.

A outra vaga será do Paraguai ou da Venezuela. As duas seleções medirão forças ainda neste domingo, a partir das 20h30 (de Brasília), também no Estádio Brígido Iriarte. A Albirroja pode até empatar para ir aos Jogos de Paris.

O JOGO

Brasil e Argentina não proporcionaram um grande primeiro tempo. A seleção brasileira mostrou dificuldade para chegar ao campo de ataque e só levou perigo num chute e fora da área de Alexsander.

Já a Albiceleste teve mais posse de bola, mas o Brasil soube se defender e permitiu poucas oportunidades. A melhor chance da Argentina no primeiro tempo veio na boal parada. Thiago Almada cobrou falta com estilo e acertou a trave da meta defendida por Mycael.

No retorno do intervalo, o cenário não mudou tanto. O Brasil não conseguia fazer a transição para o campo de ataque, e a Argentina tinha problemas para superar o até então bom jogo defensivo da Canarinho.

A seleção brasileira só conseguiu efetivamente chegar à área argentina após a entrada de John Kennedy, que iniciou a partida no banco de reservas. Foi com o jogador do Fluminense que surgiram as primeiras boas jogadas da Canarinho. Na melhor delas, ele fez a jogada que terminou com um chute de Gabriel Pec dentro da área, mas o goleiro Brey fez a defesa.

Passado esse rápido bom momento, a Argentina voltou a ter controle do jogo e começou a explorar a bola aérea. Depois de duas boas chances, a Albiceleste não desperdiçou a terceira oportunidade e abriu o placar em Caracas.

Aos 33 minutos do segundo tempo, Barco teve espaço pelo lado esquerdo e cruzou na medida para Gondou. O camisa 9 saltou entre os zagueiros e cabeceou com categoria para balançar as redes do Brasil.

Com o gol sofrido, a seleção brasileira precisava do empate para ter chances de se classificar para os Jogos de Paris. No entanto, o Brasil não mostrou poder de reação. Foi, aliás, a Argentina que teve as melhores chances na reta final de partida. Assim, a Canarinho saiu de campo derrotada e sem a vaga.

FICHA TÉCNICA

Brasil 0x1 Argentina



Data e Hora: 11/2/2024, às 17h30

Local: Estádio Brígido Iriarte, em Caracas (VEN)

Árbitro: Cristian Garay (CHI)



Cartões amarelos: Rikelme, Endrick, Pirani, Marquinhos, Giovane e Bruno Gomes (BRA) / Santiago Castro, Quirós e Barco (ARG)

Cartões vermelhos:

Gol: (0-1) (33'/2ºT)

BRASIL (Técnico: Ramon Menezes)

Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson e Rikelme (Giovane, 38'/2ºT); Andrey Santos, Alexsander, Gabriel Pirani (Bruno Gomes, 28'/2ºT), Maurício (John Kennedy, 13'/2T) e Guilherme Biro (Gabriel Pec, 13'/2ºT); Endrick (Marquinhos, 28'/2ºT).

ARGENTINA (Técnico: Javier Mascherano)

Brey; Luán, Di Cesare (García, 19'/2ºT), Valentini e Barco; Sforza, Ezequiel Fernández e Medina (Echeverri, 31'/2ºT); Thiago Almada, Santiago Castro (Solari, 19'/2ºT) e Gondou (Quirós, 40'/2ºT).