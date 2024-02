Bellingham em campo durante o jogo do Real Madrid contra o Girona - Pierre-Philippe MARCOU / AFP

Bellingham em campo durante o jogo do Real Madrid contra o GironaPierre-Philippe MARCOU / AFP

Publicado 11/02/2024 17:28

Espanha - Neste domingo, 11, o Real Madrid anunciou que Bellingham foi diagnosticado com uma entorse de alto grau no tornozelo esquerdo. O clube não informou o prazo da recuperação, mas a imprensa europeia estima que será de duas a três semanas.

"Na sequência dos exames realizados hoje pelos Serviços Médicos do Real Madrid ao nosso jogador Jude Bellingham, foi-lhe diagnosticada uma entorse de alto grau no tornozelo esquerdo. Pendente de evolução", diz a nota do Real Madrid.

A lesão aconteceu durante a goleada dos Merengues sobre o Girona por 4 a 0 no Santiago Bernabéu , no último sábado. Bellingham deixou o campo aos 12 minutos do segundo tempo.

Com a lesão, o meia inglês é desfalque certo para o próximo jogo do Real Madrid, no mata-mata da Liga dos Campeões. O time merengue encara RB Leipzig na RB Arena (ALE), na terça-feira, às 17h (de Brasília). A partida é válida pelo jogo de ida das oitavas de final.