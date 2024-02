Damián Suárez é reforço do Botafogo para a temporada - Foto: Arthur Barreto/Botafogo

Damián Suárez é reforço do Botafogo para a temporadaFoto: Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 11/02/2024 18:13 | Atualizado 11/02/2024 18:14

Espanha - Neste domingo, 11, durante o jogo contra o Celta de Vigo, os torcedores do Getafe fizeram uma homenagem ao lateral-direito Damián Suárez, ídolo do clube espanhol e reforço do Botafogo para a temporada. Aos 22 minutos do primeiro tempo, a torcida exibiu uma faixa que levava a frase "Eterno Azulón (nome dado aos jogadores e torcedores do Getafe)" e outra que mostrava uma camisa com o número 22 - usado por Damián - e o nome do lateral. Veja abaixo:

Damián Suárez compartilhou a imagem da homenagem nos stories do Instagram e agradeceu o carinho da torcida.

Homenagem da torcida do Getafe para Damián Suárez Foto: Reprodução/Instagram

Vale mencionar que o Getafe venceu o Celta de Vigo por 3 a 2. Esta foi a primeira partida da equipe dentro de casa desde a saída do uruguaio.

CONTRATAÇÃO



O Botafogo oficializou a contratação do lateral-direito Damián Suárez na última sexta-feira, 11. O lateral-direito é ídolo do Getafe e foi apelidado pelos torcedores de "lenhador". Damián passou nove temporadas nos Azulones e entrou em campo 295 vezes. Revelado pelo Defensor-URU, o uruguaio também atuou por Sporting Gijón-ESP e Elche-ESP.

Com a contratação, o Botafogo chegou a oito reforços para 2024. Além do lateral-direito, o Alvinegro também anunciou as contratações do goleiro John, dos zagueiros Alexander Barboza, Lucas Halter e Pablo, e dos atacantes Savarino, Jeffinho e Luiz Henrique.