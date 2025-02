Duas marcas de azeite foram proibidas pelo governo por fraude - Pixabay

Publicado 22/02/2025 08:39

O governo proibiu, nesta sexta-feira (21), mais duas marcas de azeite de oliva que foram desclassificadas por fraude. A decisão foi tomada pela Secretaria de Defesa Agropecuária (SDA), vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa).

As ações de fiscalização foram conduzidas pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (DIPOV), e as amostras dos produtos foram analisadas pelo Laboratório Federal de Defesa Agropecuária (LFDA).

Com base nos resultados das análises físico-químicas, os produtos foram considerados desclassificados e impróprios para consumo, resultando no recolhimento de 30.990 litros do produto.

As análises feitas pelo LFDA confirmaram a presença de outros óleos vegetais na composição dos produtos, o que fere os requisitos da Instrução Normativa nº 01/2012, que regulamenta os padrões de identidade e qualidade do azeite de oliva.

As marcas fraudulentas, conforme a investigação, são a Doma a Azapa. O DIA buscou contato com as empresas responsáveis, mas não obteve resposta até o momento desta publicação.

A comercialização desses produtos configura uma infração, e os estabelecimentos que mantiverem tais itens à venda poderão ser responsabilizados.