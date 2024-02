Jogadores do Botafogo reunidos no gramado - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 11/02/2024 12:40

Rio - O Campeonato Carioca de 2024 tem se mostrado importante para o Botafogo porque evidenciou pontos que precisam ser corrigidos no sistema defensivo. O rápido diagnóstico é fundamental tendo em vista que o Glorioso estreia na Libertadores no dia 21 deste mês, contra Melgar (PER) ou Aurora (BOL).

O primeiro ponto está relacionado às bolas aéreas. Nas sete partidas disputadas até aqui na competição, o Alvinegro sofreu cinco gols - quatro deles vieram a partir de cruzamentos na área.

Na derrota para o Boavista por 1 a 0, Crystopher foi para a cobrança de falta e colocou a bola na medida para Sheldon cabecear. Posteriormente, no empate em 1 a 1 com a Portuguesa, num jogo que parecia controlado, Wellington Cézar recebeu livre pelo lado direito e cruzou para Anderson Rosa deixar tudo igual no marcador.

Já contra o Nova Iguaçu, o Botafogo sofreu o empate no fim novamente pelo mesmo problema. Ronald foi para a batida da falta, levantou bola na área, e Carlinhos apareceu livre na área para completar com o pé e deixar o placar em 2 a 2.

No clássico com o Flamengo, Arrascaeta cobrou escanteio curto para Ayrton Lucas. Como o Botafogo estava praticamente todo dentro da área, o lateral teve liberdade para cruzar e botou na cabeça de Léo Pereira, que fez o único gol do jogo nos acréscimos.

Estes quatro tentos deixam claro que o Glorioso precisa corrigir a marcação em jogadas de cruzamentos. Além disso, no caso dos gols que não vieram a partir de cobranças de falta, o Botafogo deu liberdade para o adversário levantar a bola.

Já o segundo ponto está relacionado ao chamativo número de cartões amarelos para os zagueiros titulares. Em seis jogos, Lucas Halter levou três cartões e já terá que cumprir suspensão automática. Alexander Barboza, por sua vez, levou o amarelo nas quatro partidas que disputou e já cumpriu uma suspensão automática. A dupla precisa corrigir essa questão para ter sequência e evitar desfalcar a equipe.