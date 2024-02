John Kennedy em ação durante jogo da seleção brasileira pré-olímpica - Foto: Joilson Marconne/CBF

Publicado 11/02/2024 16:46 | Atualizado 11/02/2024 16:46

Venezuela - A seleção brasileira está escalada para enfrentar a Argentina no Estádio Brígido Iriarte, em Caracas, neste domingo, 11, pela terceira e última rodada do quadrangular final do Pré-Olímpico. A grande surpresa no 11 inicial é a saída de John Kennedy do time titular. Gabriel Pec, que ganhou oportunidade na rodada passada, também vai para o banco de reservas.

Já o lateral-esquerdo Rikelme e o meia Guilherme Biro ganham oportunidade na equipe titular. Com isso, Alexsander, que atuou como lateral-esquerdo diante da Venezuela, foi deslocado para o meio.

O Brasil vai a campo com: Mycael; Khellven, Arthur Chaves, Lucas Fasson e Rikelme; Andrey Santos, Alexsander, Gabriel Pirani, Maurício e Guilherme Biro; Endrick.

Se vencer, a Canarinho garante vaga na Olimpíada de Paris. No entanto, se perder para a Albiceleste, ficará de fora dos Jogos Olímpicos. Já em caso de empate, dependerá do resultado do confronto entre Paraguai e Venezuela para saber se conseguiu ou não a classificação.