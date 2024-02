Gabriel Magalhães comemora gol marcado na vitória do Arsenal - Adrian DENNIS / AFP

Publicado 11/02/2024 14:20

Inglaterra - Neste domingo, 11, o Arsenal não tomou conhecimento do West Ham e o venceu por 6 a 0 no Estádio Olímpico de Londres, em partida válida 24ª rodada do Campeonato Inglês. Saliba, Saka, Gabriel Magalhães, Trossard e Declan Rice fizeram os gols do dia.

Com a quarta vitória seguida na Premier League, o Arsenal segue na caça à liderança. Os Gunners têm 52 pontos e aparecem na terceira colocação. O Manchester City, que tem um jogo a menos, soma 52 e é o segundo colocado. O Liverpool está no topo da tabela com 54 pontos.

AGENDA

Os Gunners voltam a campo no próximo sábado, às 12h (de Brasília), para enfrentar o Burnley no Turf Moor. A partida é válida pela 25ª rodada do Campeonato Inglês.

Já o West Ham, que ainda não venceu no ano, tem compromisso no mesmo dia e horário, mas contra o Nottingham Forest, no The City Ground. O jogo também é válido pela 25ª rodada da competição.