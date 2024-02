Momento em que Martinelli marca no jogo entre Arsenal e Liverpool - Ian Kington / IKIMAGES / AFP

Publicado 09/02/2024 17:18

Inglaterra - O potencial de Gabriel Martinelli foi um dos temas da entrevista coletiva do técnico Mikel Arteta , nesta sexta-feira, 9. Nesse sentido, o treinador elogiou o atacante e destacou a gana do brasileiro por sempre querer mais.

"Ele quer mais, não está satisfeito. Ele não fica satisfeito quando vai muito bem, não fica satisfeito quando você o coloca no banco! Ele não fica satisfeito a cada treino, então só coisas boas vão acontecer com ele", disse Arteta.





Na atual temporada, Gabriel Martinelli soma sete gols e três assistências em 27 partidas. O último tento foi marcado na vitória do Arsenal sobre o Liverpool por 3 a 1 , no domingo passado, no Emirates Stadium.

Os Gunners voltam a campo no próximo domingo, às 11h (de Brasília), para enfrentar o West Ham no Londom Stadium. O jogo é válido pela 24ª rodada do Campeonato Inglês.