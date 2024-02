Mikel Arteta é o técnico do Arsenal - Foto: Oli Scarff/AFP

Publicado 09/02/2024 14:56

A implantação do cartão azul, prevista para ser testada na Copa da Inglaterra feminina e masculina, já vem movimentando os profissionais que trabalham com o futebol. O espanhol Mikel Arteta, comandante do Arsenal, disse estar temeroso quanto à utilização da novidade.