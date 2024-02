Cartão azul pode ser testado no futebol - Divulgação

Publicado 09/02/2024 14:08

Rio - A repercussão negativa foi o motivo que fez com que a implementação do cartão azul no futebol profissional fosse adiada. A mudança seria anunciada nesta sexta-feira (9) e os primeiros testes realizados na Copa da Inglaterra, em junho, mas, segundo o jornal britânico "Telegraph", o cenário mudou após as reações.