Estátua de Kobe Bryant foi inaugurada em Los Angeles - RONALD MARTINEZ / AFP

Publicado 09/02/2024 13:56 | Atualizado 09/02/2024 17:16

Rio - O Los Angeles Lakers inaugurou nesta última quinta-feira (8) uma estátua em homenagem a Kobe Bryant, em frente à Cryto Arena, em Los Angeles, na Califórnia. Esta foi a primeira de três estátuas que serão feitas para o ex-jogador. Um dos maiores ídolos da franquia, o ala-armador morreu em acidente de helicóptero em janeiro de 2020.

A cerimônia contou com o discurso de ex-jogadores e ídolos da franquia como o ex-armador Derek Fisher e o ex-pivô Kareem Abdul-Jabbar, além do ex-treinador Phil Jackson, que foi pentacampeão comandando Kobe Bryant (2000, 2001, 2002, 2009 e 2010). A viúva Vanessa Bryant, ex-jogadores como Pau Gasol, Dwyane Wade, jogadores do atual elenco do Lakers, a dona da franquia Jeanie Buss e o comissário da NBA Adam Silver também estiveram presente.

A estátua foi esculpida em bronze e tem cerca de 5,8 metros de altura. O monumento foi inaugurado no dia 8 de fevereiro de 2024, propositalmente, em referência aos dois números usados por Kobe Bryant durante a sua carreira (8 e 24). Ambos os números foram aposentados.

A imagem da estátua é uma referência do momento em que Kobe Bryant deixa a quadra após anotar 81 pontos contra o Toronto Raptors, no dia 22 de janeiro de 2006. Esta é a maior pontuação de um jogador pelo Los Angeles Lakers, além da segunda maior da história da NBA (atrás dos 100 de Wilt Chamberlain). O ídolo do Lakers ainda terá uma estátua com a camisa 24 e uma outra ao lado da filha Gianna Bryant, que também faleceu no trágico acidente.

Kobe Bryant se junta a um seleto grupo de ídolos do Lakers com estátuas em frente à Cryto Arena, o antigo Staples Center. Além dele, os ex-jogadores Jerry West, Elgin Baylor, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar e Shaquille O'Neal possuem homenagens, assim como o icônico narrador Chick Hearn. O ex-jogador Pau Gasol, que conquistou dois títulos ao lado de Bryant, também é cotado para ganhar uma estátua no futuro.