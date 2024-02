Vitor Roque fez gol e foi expulso na vitória do Barcelona sobre o Alavés - ANDER GILLENEA / AFP

Publicado 09/02/2024 16:53

O atacante Vitor Roque recebeu seu primeiro cartão vermelho como jogador do Barcelona no último sábado (3), na partida contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol e vai cumprir suspensão contra o Granada, neste domingo (11), às 17h. O ex-jogador do Athletico-PR revelou sua conversa com o juiz após a sua expulsão.

"Ele tinha me falado: 'Aqui não é igual o Brasil'. Só falou isso. Eu falei: 'Mas não foi falta'. Ele falou: 'Aqui não é igual o Brasil'. Eu simplesmente respeitei a decisão dele e saí de campo", disse Vitor Roque, em entrevista ao jornal "Mundo Deportivo".

O brasileiro não questionou o primeiro cartão amarelo que recebeu na partida. Entretanto, questionou sobre o segundo, afirmando que o juiz "comprou" a atuação do jogador do Alavés.

"De início não entendi. Foi uma jogada em que o defensor deles veio com a sola, quando vejo, tento tirar o pé, para não me machucar e também não acertar ele. Ele começa a gritar, o árbitro vai na dele e dá o amarelo para mim", afirmou Vitor Roque.

O Barcelona tentou recorrer para anular a suspensão de Vitor Roque para o jogo contra o Granada. Entretanto, Comissão de Competição da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) rejeitou o pedido do clube catalão, e o brasileiro não jogará contra o time de Andaluzia.

"Entendo um pouco. Fiquei triste porque achei que iam ver novamente o lance e iam tirar o amarelo que me deram. Fiquei triste por esse motivo. Agora é cumprir suspensão e prepara o máximo para o próximo jogo", refletiu o atacante.



"Queria estar em campo para ajudar os companheiros, como vinha ajudando. Mas agora tenho que manter a cabeça tranquila e seguir trabalhando", concluiu.