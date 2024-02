Keven Paulo Santos da Silva foi jogador da base de Internacional e Santa Cruz - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Publicado 09/02/2024 16:19

Keven Paulo Santos da Silva, de 18 anos, morreu na noite de quinta-feira (8), ao tentar assaltar um militar do Exército na abertura do Carnaval de Olinda, em Pernambuco. O jovem tinha passagens pelas divisões de base de Internacional e Santa Cruz, e estava sem clube.



De acordo com a Polícia Civil, Keven foi baleado, assim como outro suspeito, quando o militar reagiu ao assalto no Sítio Histórico de Olinda. A Polícia Militar socorreu os dois e levou para uma UPa da região, mas o ex-jogador não sobreviveu.



A dupla portava um simulacro de arma, que foi apreendido. O militar depôs na delegacia e o caso é investigado pela 9ª Delegacia de Homicídios de Olinda.

Natural do Recife, Keven jogou pelas divisões de base do Internacional em 2021, mas devido a problemas no alojamento ele não ficou. De volta a Pernambuco, ficou no Santa Cruz e chegou a subir para os profissionais em 2023, só que não se firmou.



Dispensado no meio do ano, foi para o Serra Branca, da Paraíba, e não ficou. Ele teria decidido largar o futebol.