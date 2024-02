Abel Ferreira - Divulgação / Palmeiras

Publicado 09/02/2024 15:20

Rio - O atacante Breno Lopes, de 28 anos, negociou com o Vasco nos últimos dias, mas a transferência não deve acontecer. Um dos motivos foi a falta de desejo de Abel Ferreira de liberar o atacante. Em entrevista coletiva após a vitória do Palmeiras sobre o Ituano, no Paulistão, o português deixou claro que conta com o autor do gol do título da Libertadores de 2020.

"É tão difícil contratar jogadores que não posso dispensar jogadores como o Breno. O Breno é um jogador que gostamos, nós precisamos ter jogadores que nos ajudem e não podemos esquecer que no ano passado, na fase final que fomos campeões, ele jogou", afirmou.

Além do veto de Abel, outro fator que atrapalhou o acerto foi o fato de a 777 Partners não ter liberado um investimento maior pela contratação de Breno Lopes. O atacante tem vínculo com o Verdão até o fim do ano e poderá assinar um pré-contrato a partir de junho.

Breno Lopes teve passagens por Juventude, Figueirense e Athletico-PR. Ele chegou ao Palmeiras em 2020 e em pouco tempo entrou para a história do Verdão. Ao fim da sua primeira temporada, que se encerrou no ano seguinte por conta da pandemia, o jogador fez o gol do título da segunda Libertadores do Verdão, conquistada no Maracanã, em final contra o Santos.