William BatistaMatheus Lima/Vasco

Publicado 09/02/2024 11:18

Rio - Demitido pelo Vasco há cerca de duas semanas , o técnico William Batista falou sobre sua saída da equipe sub-20. Em entrevista ao "ge", ele confessou que foi pego de surpresa com a decisão do clube e lamentou não ter a chance de dar continuidade ao trabalho na base.

"Quando começaram as trocas na base houve um sentimento de insegurança, normal com funcionários de qualquer empresa. Me apeguei ao trabalho, em algum momento acreditei que não aconteceria por isso. Tive três demissões na minha carreira em 10 anos, todas pelo mesmo motivo: em algum momento troca todo mundo da direção e essas pessoas têm outras pessoas de confiança, isso é normal no futebol. O que me deixa contente é que não saí por falta de competência, resultado e desenvolvimento dos jogadores. Mas confesso que fiquei surpreso, esperava a oportunidade para dar continuidade ao trabalho", declarou William.

"Realizei meu sonho no Vasco, vou levar o clube para sempre na minha vida. Eu tinha o sonho de treinar uma equipe profissional e de entrar em um estádio lotado e realizei em um clube gigantesco como o Vasco", completou.

William foi demitido logo após comandar uma equipe formada amplamente por garotos do Vasco nas primeiras rodadas do Carioca, enquanto o grupo principal fazia pré-temporada no Uruguai. O treinador destacou que tinha boa relação com a comissão técnica do profissional, principalmente Ramón e Emiliano Díaz.

"Nossa relação ficou muito próxima. Eu sou um cara extrovertido, alegre, e o Ramón e o Emiliano são parecidos, então nos identificamos. Fomos muitas vezes no CT e em São Januário fazer coletivo contra o profissional. Muitas das coisas que o adversário ia fazer eles pediam para a gente executar e fazíamos bem, isso chamou atenção dos dois. Ali começou uma amizade, passei a ter muita admiração e respeito por eles, e foi recíproco. Mantenho contato com o Emiliano, falamos dos jogos recentes do profissional. Fiquei muito grato pela oportunidade que eles me deram no início do Carioca. Estou muito na torcida por eles", disse.

William Batista estava no sub-20 do Vasco desde novembro de 2022 e colecionava 29 vitórias, 11 empates e apenas 4 derrotas em 44 jogos com os garotos do clube carioca. Pela categoria, foi campeão da Copa Xerém, da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, da Recopa Carioca e da Copa Retrô, colecionando mais títulos do que derrota.

Ao todo, Batista assumiu o time profissional do Vasco de forma interina em cinco jogos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. Além dos dois primeiros jogos no Carioca deste ano, ele comandou o Cruz-Maltino em três jogos no Brasileirão do ano passado, logo após a demissão de Maurício Barbieri.