Publicado 09/02/2024 09:30 | Atualizado 09/02/2024 12:47

Rio - Após três tropeços consecutivos, o Vasco voltou a vencer pelo Carioca. Em Manaus, o Cruz-Maltino levou a melhor e bateu o Audax por 1 a 0 . Ao comentar a partida, o auxiliar técnico Emiliano Díaz afirmou que o placar foi magro pela produção dos seus jogadores.

"Tivemos 26 finalizações, foi pouco (o placar). Mas é o começo, vamos seguir trabalhando. Estamos muito contentes com o grupo porque mostrou uma solidez desde o último jogo", afirmou.

O argentino também exaltou a festa dos torcedores do Vasco na capital do Amazonas. Díaz contou não viver uma emoção deste nível há algum tempo no futebol.

"Foi uma recepção incrível, fazia muito tempo que eu não vivia uma coisa assim, foi emocionante. Ficamos impressionados com a torcida. Sabíamos que aqui era assim. Mas uma coisa é saber e outra coisa é viver. Ficamos muito contentes. Temos que agradecer, a torcida hoje foi incrível", disse.