Verônica Coutinho é a técnica da equipe feminina do VascoDivulgação/Vasco

Publicado 09/02/2024 19:12

Rio - Promovida no fim de 2023 ao cargo de técnica da equipe feminina do Vasco, Verônica Coutinho fará sua estreia neste sábado (10), às 10h (de Brasília), no clássico com o Botafogo, em São Januário, válido pela Copa Rio. A competição é um dos importantes processos de preparação visando a disputa da Série A3 do Campeonato Brasileiro.

Verônica está no Cruz-Maltino desde o início a última temporada, mas atuava como auxiliar na comissão técnica. Agora à frente do time, a técnica projetou o ano mesmo com a reestruturação do departamento.

"A gente vai chegar muito bem preparadas. Acho que o Vasco fez um planejamento muito correto. Eu busco muito um time intenso, um time organizado, um time compacto, um time agressivo, no sentido de reação, um time bem estruturado e agressivo no sentido de atacar. Não um time recuado ou reativo, mas o que eu mais espero é intensidade e agressividade", disse, em entrevista ao site "ge".

A Copa Rio foi criada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) como para fomentar a competitividade entre os clubes grandes no início da temporada. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco se enfrentam em turno e returno, e o campeão será quem fizer mais pontos após os seis jogos.

"Em competição nenhuma o Vasco entra para perder. Vamos brigar pelo título com certeza, mas nosso principal objetivo é o acesso para a Série A2", destacou Verônica.

No último ano, a equipe de São Januário disputou a terceira divisão do Campeonato Brasileiro Feminino (A3), mas ficaram com a frustração após a eliminação precoce para o Pérolas Negras. Agora com um novo trabalho, é hora de reerguer o Vasco rumo à elite nos próximos anos.

"A gente está tentando fazer bem diferente do que foi feito ano passado. Este ano, o Vasco deu uma estrutura muito bacana para a gente começar essa competição. No ano passado, isso não aconteceu. Acho que essa estabilidade e segurança acaba beneficiando todo mundo dentro do campo. O Vasco, no cenário nacional, é um time gigante, e hoje acho que nosso objetivo é recuperar esse caminho para que as pessoas voltem a olhar para o Vasco da forma que ele merece", concluiu.