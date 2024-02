Pablo Galdames esteve em campo durante 69 minutos em sua estreia pelo Vasco - Sandro Pereira / FOTOARENA / Estadão Conteúdo

Publicado 09/02/2024 14:00 | Atualizado 09/02/2024 14:00

"Feliz por minha primeira partida aqui, com o apoio dessa torcida magnífica, cantando os 90 minutos. Um jogo muito intenso e o mais importante foi conseguir os três pontos", declarou o chileno.

Além de celebrar a atuação, Galdames fez questão de elogiar a torcida. Mais de 20 mil vascaínos marcaram presença na Arena da Amazônia, em Manaus, para prestigiar o clube carioca.

"A torcida é impactante. Impressionante. Temos que entregar em campo tudo o que eles fazem fora. Hoje fizemos uma grande partida, criamos muitas chances e temos que seguir da mesma forma por essa torcida que merece e por nós, que trabalhamos muito no dia a dia", completou.

Com as lesões de Paulinho e Jair, Pablo Galdames será um dos titulares do Vasco no meio-campo, ao menos por enquanto. O clube segue em busca de reforços para o setor no mercado. Um dos nomes sondados foi o de Du Queiroz, que acabou acertando com o Grêmio