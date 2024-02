Brasil perdeu para a Austrália na abertura do Pré-Olímpico de Basquete Feminino - Divulgação/CBB

Publicado 09/02/2024 15:37

Rio - Após a derrota do Brasil por 60 a 55 para a Austrália, pelo Pré-Olímpico de Basquete Feminino, disputado no Ginásio Mangueirinho, em Belém do Pará, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) publicou nota oficial repudiando e considerando "erro de direito" quanto à contagem do placar. O departamento jurídico da entidade já foi acionado.

O Brasil vencia a partida por 52 a 49, com cerca de quatro minutos disputados no último período. A Austrália diminuiu para 52 a 51, recuperou posse após falta de ataque e anotou mais dois pontos, o que deixaria o placar em 52 a 53. Na súmula e no placar do ginásio, no entanto, constou 52 a 54.

Assim que concretizada a vitória das australianas em um jogo equilibrado, membros da diretoria da CBB protestaram na mesa e solicitaram, ao menos, a redução para 59 a 55. O pedido não foi aceito pela arbitragem e delegado da partida.

"O erro pode não ter mudado o placar final do duelo, mas é límpido que alterou a dinâmica dos minutos finais do jogo, mexeu psicologicamente com a equipe e, diante de uma competição tão forte, organizada e importante, valendo vaga olímpica em Paris 2024, não poderia de fato nenhum ocorrer, pois na disputa também por saldo, qualquer ponto faz a diferença. Protestamos junto à FIBA, acionamos o departamento jurídico da CBB para tomar as medidas cabíveis e esperamos uma resposta à altura da entidade maior do basquete mundial", diz trecho da nota emitida pela Confederação.