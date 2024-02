Maurício Barbieri é o novo técnico do Juárez - Reprodução

Publicado 09/02/2024 15:03

Estamos contentos de tu llegada a este equipo, Mauricio Barbieri. Confíamos en tu experiencia y liderazgo para lograr cosas grandes en esta institución. #ContigoMásBravos pic.twitter.com/XnLlgCrAGE — FC Juárez (@fcjuarezoficial) February 9, 2024 Rio - Quase oito meses após ser demitido pelo Vasco, Maurício Barbieri está de volta ao futebol. Nesta sexta-feira (9), ele foi anunciado como novo técnico do Juárez, do México, e terá sua primeira experiência internacional na carreira.

A missão de Barbieri no México não será fácil. Atualmente, o Juárez ocupa a penúltima colocação no Clausura, o segundo turno do campeonato nacional. Em cinco jogos, foram dois empates e três derrotas.

"Sei que estou chegando em um momento não tão bom. Os resultados não estão chegando, mas vamos corrigir isso com trabalho. Já existe um trabalho que eu possa aproveitar. É o que vamos fazer assim que eu puder estar com o grupo começando os treinamentos", disse Barbieri em sua apresentação.



Além do Vasco, Barbieri também ganhou destaque por seus trabalhos em Flamengo e Red Bull Bragantino. No Cruz-Maltino, seu último clube, teve aproveitamento de 43%, com nove vitórias, quatro empates e onze derrotas em 24 jogos.