Arthur Chaves em ação durante o jogo do Brasil contra a Venezuela, válido pelo Pré-Olímpico - Joilson Marconne/CBF

Publicado 09/02/2024 14:52 | Atualizado 09/02/2024 20:39

Venezuela - Após a vitória do Brasil sobre a Venezuela por 2 a 1 no Estádio Brígido Iriarte , em Caracas, o zagueiro Arthur Chaves virou a chave para a partida decisiva contra a Argentina. Se vencer, a Canarinho garante vaga na Olimpíada de Paris. No entanto, se perder para a Albiceleste, ficará de fora dos Jogos Olímpicos. Já em caso de empate, dependerá do resultado do confronto entre Paraguai e Venezuela.

"Agora é coração, é entrega, é atitude. Vai ter que ser desse jeito", resumiu Arthur Chaves, ao site oficial da CBF.

O zagueiro, aliás, foi peça importante para a vitória do Brasil. Quando a partida ainda estava empatada em 0 a 0, Arthur evitou um gol da Venezuela ao salvar uma bola em cima da linha.

"Fiquei na proteção a Mycael no lance. Numa bola em que nossos adversários, mesmo marcados, conseguiram a finalização e ela passou por Mycael, mas bem próxima dos meus pés. E consegui afastar. Ali, estávamos sob pressão. Foi importante ter evitado aquele gol", contou o zagueiro.

Durante a entrevista, Arthur Chaves também analisou a partida e elogiou a Venezuela. Além disso, ressaltou que o grupo gosta de desafios e exaltou a história da seleção brasileira.

"Sabíamos que seria um jogo muito difícil. A Venezuela tem uma equipe muito qualificada, é veloz e técnica e atuou com sua torcida a favor. Mas gostamos de desafios assim e a Seleção Brasileira merece ser respeitada pela sua história única no futebol mundial", afirmou o defensor.

O Brasil volta a campo no próximo domingo, 11, para enfrentar a Argentina no Estádio Brígido Iriarte. A partida é válida pela terceira e última rodada do quadrangular final do Torneio Pré-Olímpico.



TABELA DO QUADRANGUAR*

1 - Paraguai (quatro pontos)

2 - Brasil (três pontos)

3 - Argentina (dois pontos)

4 - Venezuela (um ponto)



*Os dois primeiros colocados garantem vaga na Olimpíada de Paris.