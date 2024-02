Torcedor fantasiado de Goku roubou a cena em Bacaxá - Dikran Sahagian/Boavista SC

Torcedor fantasiado de Goku roubou a cena em BacaxáDikran Sahagian/Boavista SC

Publicado 09/02/2024 19:34 | Atualizado 09/02/2024 20:15

Rio - O clima de carnaval já contagiou o Campeonato Carioca. Um torcedor fantasiado de Goku, icônico personagem do desenho "Dragon Ball Z", chamou a atenção nesta sexta-feira (9), na arquibancada do Estádio Elcyr Resende, em Bacaxá, Saquarema. Leandro de Freitas Sales Azeredo foi acompanhar a partida entre Boavista e Portuguesa-RJ, que encerra a 7ª rodada da Taça Guanabara.

"Vim com a camisa do Goku porque sou muito fã dele", disse Leandro, que é morador de São Gonçalo e está curtindo o carnaval em Saquarema.

Boavista e Portuguesa-RJ sonham com uma vaga na semifinal do Campeonato Carioca. O Verdão de Saquarema é o sexto colocado com dez pontos, enquanto a Lusa é a oitava, com nove. Em caso de vitória, o Alviverde assume o terceiro lugar e ultrapassa Flamengo, Vasco e Botafogo. Já em caso de vitória da equipe lusitana, igualaria a pontuação de Flamengo e Vasco, e a entrada no G-4 dependeria do saldo.