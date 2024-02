Beraldo tem contrato com o PSG até junho de 2028 - Divulgação/PSG

Publicado 09/02/2024 18:53

França - Recém-contratado, o zagueiro brasileiro Beraldo tem agradado em seus primeiros momentos pelo Paris Saint-Germain. O treinador espanhol Luis Enrique, em entrevista coletiva, elogiou o novo defensor e destacou a rápida adaptação ao futebol francês.

"Ele é um dos contratados de janeiro, a adaptação dele foi super rápida, incrível. Já está tendo um bom desempenho. Foi quase uma surpresa a rapidez com que ele se adaptou", disse Luis Enrique.

Ex-jogador do São Paulo, Beraldo estreou com a camisa do PSG no primeiro compromisso da equipe em 2024, contra o Toulouse, na final da Supercopa da França, que terminou com 2 a 0 para o gigante parisiense. Desde então, o brasileiro disputou mais cinco jogos pelo clube e também foi aproveitado como lateral-esquerdo.

Beraldo assinou contrato com o clube francês até junho de 2028, em operação que custou cerca de 20 milhões de euros (R$ 107 milhões).