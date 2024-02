Brasil treinará no CT do Arsenal para amistosos na Europa - Divulgação

Publicado 09/02/2024 17:15

Rio - A CBF definiu a logística para os primeiros jogos do Brasil sob o comando de Dorival Júnior. De acordo com o site "ge", a Seleção se apresentará no dia 18 de março, em Londres, e treinará no CT do Arsenal para os amistosos contra Inglaterra e Espanha.

O local já é conhecido pela CBF. Foi lá que o Brasil ficou concentrado para os Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. A ideia é que praticamente todos os treinamentos para os dois amistosos sejam feitos no local.

A primeira convocação de Dorival Júnior está marcada para o dia 1º de março. O duelo com a Inglaterra será em Wembley, no dia 23, e contra a Espanha, no dia 26, no Santiago Bernabéu.

Nesta sexta (9), o treinador embarcará rumo à Europa para acompanhar algumas partidas e conversas com jogadores sobre o trabalho até a Copa do Mundo de 2026. O retorno está previsto para 26 de fevereiro. Ele passará por Barcelona, Paris, Londres e Manchester.