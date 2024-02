Cristiano Ronaldo passou a bandeira do Al-Hilal nas partes íntimas após derrota - Reprodução

Cristiano Ronaldo passou a bandeira do Al-Hilal nas partes íntimas após derrotaReprodução

Publicado 09/02/2024 17:03

Rio - Cristiano Ronaldo causou polêmica na Arábia Saudita. Após a vitória do Al-Hilal sobre o Al-Nassr por 2 a 0, nesta última quinta-feira (8), em amistoso de intertemporada Riyahd Season Cup, o craque português pegou uma bandeira do time rival arremessada por um torcedor e esfregou nas partes íntimas.

No túnel em direção ao vestiário, o craque português caminhava de cabeça baixa após a derrota do Al-Nassr. Um torcedor do Al-Hilal arremessou uma bandeira no camisa 7, que a pegou, esfregou nas partes íntimas e a jogou no chão. A atitude, no entanto, não foi bem recebida e gerou críticas ao jogador.

Cristiano Ronaldo não teve uma boa atuação no clássico. O craque português foi discreto e ainda recebeu um cartão amarelo. Ele também ouviu gritos de "Messi" como provocação. O Al-Hilal venceu o Al-Nassr por 2 a 0, com gols de Savic e Al-Dawsari, e conquistou o título do torneio de intertemporada Riyahd Season Cup.