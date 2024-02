Germán Cano - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 09/02/2024 16:50

Rio - Maior artilheiro do futebol brasileiro nos dois últimos anos, Germán Cano, de 36 anos, iniciou 2024 com um aproveitamento melhor que teve nas suas quatro temporadas no futebol brasileiro. Pela primeira vez, o argentino balançou as redes nos dois primeiros jogos que atuou.

Pelo Fluminense, Germán Cano havia passado em branco nos dois primeiros jogos de 2022 e 2023. No primeiro ano pelo Tricolor, o argentino só balançou as redes na terceira partida, já no ano passado, o ídolo do Flu desencantou somente no quinto jogo.

Pelo Vasco, Germán Cano balançou as redes no segundo jogo da sua primeira temporada em 2020. No ano seguinte, o argentino só desencantou na terceira partida que defendeu o Cruz-Maltino naquela ocasião.

No total, o ídolo do Fluminense tem 133 partidas com a camisa tricolor, marcou 86 gols e deu 11 assistências. Cano conquistou dois Estaduais e a Libertadores. O argentino foi eleito o melhor jogador da América do Sul em 2023.