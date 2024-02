Fernando Diniz - Marcelo Goncalves/FFC

Rio - Em sua primeira partida no ano no Maracanã, o Fluminense não teve um dos meus melhores rendimentos, mas saiu com a vitória sobre o Sampaio Corrêa por 1 a 0 . Com o resultado, o Tricolor manteve sua vantagem na liderança da Taça Guanabara. Ao comentar sobre o desempenho dos seus jogadores, Fernando Diniz parabenizou a equipe de Saquarema pela atuação.

"Temos que dar os parabéns para o Sampaio Corrêa que soube jogar. Uma proposta defensiva para explorar os contra-ataques e foi um time que se fechou bem. Todos os jogadores se comprometeram a marcar, desde o centroavante. Ficaram com uma linha baixa. Tivemos que trabalhar bastante para vencer o jogo. O goleiro deles fez uma defesas difíceis. Acho que no primeiro tempo poderíamos ter circulado a bola mais rápido. No segundo tempo melhorou até pela qualidade do Renato. Eu vi que o jogo possibilitava a gente ser mais agressivo. Criar chances e sairmos com a vitória. Acabou acontecendo", disse.

A vitória marcou a estreia de Douglas Costa pelo Fluminense. Diniz elogiou o atacante e se mostrou otimista de que o jogador terá uma boa temporada pelo clube carioca.

"Eu tenho muita convicção que ele vai fazer uma grande temporada. Ele está desde outubro sem jogar. Foi uma estreia satisfatória. Dá para ver claramente que é um jogador de muita qualidade. Falta um pouco de timing de fazer as coisas, mas com o tempo ele vai readquirir. Estou muito feliz dele estar aqui. É um jogador de nível muito alto", afirmou.