Patch de campeão da Libertadores no uniforme do FluminenseDivulgação/Fluminense

Publicado 09/02/2024 15:12

Rio - O uniforme do Fluminense para a disputa do Campeonato Carioca não conta com o patch de campeão da Libertadores da América de 2023. O clube tem autorização para usá-lo, mas a peça está em falta, de acordo com o 'ge'. A responsável pelo atraso quanto ao envio das camisas ao Tricolor é uma empresa indicada pela Conmebol, que tem autorização para confeccioná-las.

Uma remessa foi entregue ao Fluminense, tanto que os jogadores entraram em campo, ainda em 2023, com o patch de campeão estampado no uniforme diante do São Paulo, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Maracanã.

Entretanto, o estoque se esgotou ao longo das semanas seguintes e o clube não recebeu uma já solicitada reposição até o momento. Vale ressaltar que o regulamento do Campeonato Carioca não proíbe o uso do patch.

O próximo compromisso do Fluminense pela Taça Guanabara será contra o Vasco, quarta-feira (14), às 21h30, no Maracanã. Mais uma vez, a tendência é que o patch de campeão da Libertadores ainda não esteja no uniforme tricolor.