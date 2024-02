Renato Augusto deu seis finalizações em três jogos pelo Fluminense, mas ainda não acertou o gol - Lucas Merçon / Fluminense

Renato Augusto deu seis finalizações em três jogos pelo Fluminense, mas ainda não acertou o golLucas Merçon / Fluminense

Publicado 09/02/2024 14:20 | Atualizado 09/02/2024 14:22

surge como uma opção do Fluminense para chutes de fora da área, mas, de novo, apenas chegou perto de balançar a rede, agora Renato Augusto, mas, de novo, apenas chegou perto de balançar a rede, agora na vitória do Fluminense por 1 a 0 sobre o Sampaio Corrêa . Se não foi desta vez, o meia descarta ansiedade, apesar de lamentar bastante a cada bola que passa perto do gol, e seguirá tentando até conseguir acertar.

"Está passando perto, estou chegando cada vez mais próximo do gol. Mas nunca fui muito ligado a só fazer gol. Quando jogo tento dar volume à equipe, participar de outras maneiras. Claro que todo mundo quer marcar, mas vai sair no momento exato. Não tenho ansiedade tão grande. Claro que fico chateado, mas faz parte do jogo", afirmou.



Renato Augusto finalizou seis vezes na três partidas que disputou e ainda não acertou o gol, apesar de todas terem passado próximas. Na partida de quinta-feira (8), ele teve mais motivo de lamentar, já que fazia sua estreia no Maracanã pelo Fluminense.

Nascido e criado perto do estádio, que é lembrado em uma das tatuagens que tem no corpo, Renato Augusto já foi gandula do Fluminense em alguns jogos e tem muitas lembranças dos tempos em que defendeu o Flamengo.



Por isso, tem uma relação próxima com o Maracanã e voltou a jogar com a torcida a favor no estádio após quase 16 anos, desde que saiu do Rubro-Negro, em 2008.



"O Maracanã é um lugar especial para mim. Faz parte da minha infância, fui gandula em jogos do Fluminense. É um lugar especial e poder estrear com vitória, também fica marcado. Fico feliz", disse.