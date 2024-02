Jurgen Klopp - AFP

Publicado 09/02/2024 15:50

Rio - Assim como Carlo Ancelotti , Jürgen Klopp, treinador do Liverpool, se manifestou de forma contrária a utilização do cartão azul no futebol. O treinador se mostrou favorável as regras no esporte permanecerem da forma mais simples possível.

"Eu manteria as coisas o mais simples possível. Não parece uma ideia fantástica neste momento, mas não me lembro da última ideia fantástica destes rapazes do IFAB e tenho 56 anos!", afirmou o alemão.

De acordo com o jornal "The Telegraph", um cartão azul poderá ser utilizado para punir lances antidesportivos durante as partidas. Os jogadores seriam removidos do campo por dez minutos se praticassem uma simulação, faltas de antijogo ou mostrassem desrespeito ao árbitro.



A novidade seria anunciada nesta sexta-feira pela International Football Association Board (IFAB), entidade responsável pelas regras do esporte, mas a Fifa não autorizou.



Um novo congresso anual da IFAB será realizado em março, em que se decidiria se o cartão azul seria aprovado ou não. Em caso de aprovação, a Fifa garantiu que o teste será feito de forma localizada e em categorias inferiores.