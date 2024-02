Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira - Staff Images/CBF

Publicado 09/02/2024 15:48

Rio - Dorival Júnior fará nesta sexta-feira (9) sua primeira viagem para fora do país como técnico da seleção brasileira. O treinador embarcará rumo à Europa para acompanhar algumas partidas e conversas com jogadores sobre o trabalho até a Copa do Mundo de 2026. O retorno está previsto para 26 de fevereiro. As informação são do site "ge".

Além de Dorival, os auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero também participarão da tour pelo Velho Continente. Os dois, inclusive, já estão em solo europeu desde a última terça-feira (6) e acompanhou o jogo entre Atlético de Madri e Athletic Bilbao, na quarta (7), pela semifinal da Copa do Rei, no Estádio Metropolitano.

Após a passagem por Madri, Dorival e sua comissão visitarão Barcelona, Paris, Londres e Manchester. O grupo acredita que é importante acompanhar ao vivo nomes que podem servir à Seleção.

A primeira convocação de Dorival Júnior está marcada para o dia 1º de março. Ele chamará jogadores para os amistosos contra a Inglaterra, em Wembley, no dia 23, e contra a Espanha, no dia 26, no Santiago Bernabéu.