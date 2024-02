Tchê Tchê, do Botafogo, em lance com Zé Gabriel, do Vasco - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 09/02/2024 16:39

Rio - O Botafogo abriu a comercialização de ingressos para o clássico com o Vasco, no dia 18 (domingo), às 16h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela nona rodada do Campeonato Carioca. Em um primeiro momento, apenas sócios-torcedores podem garantir suas entradas de forma antecipada. A venda para o público geral começa no dia 12 pela internet e no dia 16 em pontos físicos.

Como prevê o regulamento do Estadual, o mando de campo em clássico é dividido entre os clubes com torcida mista. Os setores Leste e Norte do Nilton Santos ficarão com a torcida alvinegra, enquanto os cruz-maltinos nos setores Oeste e Sul.

VALORES DOS INGRESSOS



Setor Leste Inferior (Botafogo)



Inteira: R$120 / Meia e Sócio: R$60



Setor Leste Superior (Botafogo)



Inteira: R$80 / Meia e Sócio: R$40



Norte (Botafogo)



Inteira: R$60 / Meia e Sócio: R$30

Oeste Inferior (Vasco)



Inteira: R$120 / Meia e Sócio: R$60



Oeste Superior A e B (Vasco)



Inteira: R$80/ Meia e Sócio: R$40



Sul (Vasco)



Inteira: R$60 / Meia e Sócio: R$30

Confira os pontos físicos de venda (a partir do dia 16/2):

Botafogo

Estádio Nilton Santos (Bilheteria Oeste)

Sexta-feira (16/02): 9h às 17h

Sábado (17/02): 9h às 17h



Estádio Nilton Santos (Bilheterias Norte, Sul, Oeste e Leste)

Domingo (18/02): 9h às 16h45



General Severiano

Sexta-feira (16/02): 9h às 17h

Sábado (17/02): 9h às 17h

Vasco

Estádio São Januário

Sexta-feira (16/02): 9h às 17h

Sábado (17/02): 9h às 17h