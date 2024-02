Kolo Muani em ação durante jogo do PSG - PATRICK HERTZOG / AFP

Publicado 09/02/2024 16:02

França - O atacante Kolo Muani contou, em entrevista à revista francesa "Onze Mondial", bastidores da transferência para o PSG. A negociação, cabe lembrar, foi finalizada pouco antes do fechamento da janela europeia do meio de 2023. Assim, ele relembrou a pressa pelo acerto e revelou que sequer teve tempo para ler o contrato.

"Ainda não sei como consegui assinar pelo PSG. Nem li o contrato, apenas assinei no final de cada página, sem saber o que estava rubricando. Tudo foi feito com rapidez, corria pelos escritórios. Eu nunca vi isso. Foi muito estressante! Perdi um pouco de cabelo naquele dia. Talvez falte alguma coisa no meu contrato, não sei (risos)", disse Muani.

"Estou feliz que o negócio tenha acontecido, de qualquer maneira. Havia muitos documentos para enviar, eu estava sentado num escritório com meu pai e esperando. E quando ouvi os gritos e aplausos no escritório, soube que estava feito", completou.

Kolo Muani é jogador do PSG Foto: Divulgação/X @PSG_inside

Para contratá-lo, o Paris Saint-Germain acertou o pagamento de 90 milhões de euros (cerca de R$ 478 milhões na cotação da época) ao Eintracht Frankfurt, da Alemanha. Com a camisa do PSG, o atacante francês disputou 23 jogos, marcou oito gols e deu três assistências.



Muani, vale mencionar, foi um dos atacantes que disputou a última Copa do Mundo pela França. Ele marcou o segundo gol dos Bleus na vitória sobre o Marrocos, válida pela semifinal. Na decisão, diante da Argentina, teve a chance de fazer o gol da vitória nos acréscimos da etapa complementar, mas parou na grande defesa de Dibu Martínez.