Sanchez é um dos destaques do Volta Redonda no Carioca de 2024 - Raphael Torres/Volta Redonda

Publicado 09/02/2024 18:04

Rio - Após conquistar duas vitórias consecutivas e reagir no Campeonato Carioca, o Volta Redonda terá uma sequência difícil contra dois dos quatro clubes grandes do Rio de Janeiro na busca de manter vivo o sonho da classificação às semifinais pelo segundo ano consecutivo. O primeiro está marcado para o próximo sábado (10), contra o Flamengo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, enquanto o segundo será diante do Botafogo, no dia 14, no Raulino de Oliveira.

Para encarar esta sequência, o Volta Redonda conta com aquele que vem sendo um dos principais destaques do time na temporada. Trata-se do lateral-esquerdo Sanchez, responsável pela assistência no empate por 1 a 1 contra o Bangu, na última quarta-feira (7), pela 7ª rodada da Taça Guanabara. O jogador soma três participações diretas para gol em seis partidas disputadas no Carioca, resultando numa média de uma participação em gol a cada dois jogos.

"Tenho tido mais liberdade para atacar nessa formação que jogamos e isso é algo que tem favorecido o meu futebol. Tenho a responsabilidade de defender, mas quando estamos com a posse, principalmente no ataque, tenho liberdade para chegar no último terço e, com isso, estou contribuindo com a equipe. Espero continuar desempenhando um bom futebol, tanto individualmente, quanto coletivamente, para que possamos seguir nessa sequência positiva", disse.

Sanchez, de 28 anos, possui uma história contra os dois próximos adversários do Tricolor de Aço no Carioca. Em 2022, quando defendia a Portuguesa-RJ, estava há 15 meses e 8 dias sem jogar futebol por problemas pessoais e profissionais. Na ocasião, retornou aos gramados marcando um gol de cabeça contra o Flamengo e deu uma assistência na vitória por 5 a 3 sobre o Botafogo, que encerrou um tabu de 56 anos da Lusa contra o Alvinegro.

"Serão confrontos muito difíceis, ambos querem estar na parte de cima da tabela e qualquer deslize nesse momento pode custar uma classificação. Então estamos preparados para esse próximo confronto contra o Flamengo, onde precisamos pontuar para permanecermos vivos em busca de alcançar nosso objetivo de chegar às semifinais", finalizou.

Em 2022, Sanchez foi eleito o melhor lateral-esquerdo do Campeonato Carioca. Na sequência de temporada, ele marcou o primeiro gol da história da Portuguesa-RJ na Copa do Brasil, contra o CRB, que deu a primeira classificação da equipe na competição. A Lusa, posteriormente, avançou até a terceira fase, sendo eliminada nos pênaltis para o Corinthians.