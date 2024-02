Marcelo Benevenuto deixou o Fortaleza e acertou com o Coritiba para 2024 - Divulgação / Coritiba

Publicado 09/02/2024 17:42

Marcelo Benevenuto é jogador do Coritiba. O zagueiro, com passagem pelo Botafogo, estava no Fortaleza desde 2021 e foi emprestado até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro deste ano.



"Venho para fazer história. Agradeço a confiança da diretoria e dessa torcida apaixonada", disse o jogador de 28 anos.



o clube paranaense envolveu o também zagueiro Kuscevic, que

Para o acerto,, que chegou a estar na mira do Vasco no início do ano e agora jogará o Brasileirão pelos cearenses.

Benevenuto se destacou na base do Resende e foi contratado pelo Botafogo, inicialmente para a equipe sub-20, em 2016, ano de sua estreia nos profissionais.



Entre altos e Baixos no Glorioso, ele teve momentos como titular, como na maioria dos jogos de 2020, e reserva. Sem espaço, foi emprestado ao Fortaleza em 2021 e depois acertou contrato em definitivo.