Publicado 09/02/2024 17:20

Rio - Com a saída de Xavi Hernández do comando do Barcelona, o clube espanhol terá que buscar um novo treinador para assumir a equipe a partir de julho. De acordo com informações do jornal espanhol "Mundo Deportivo", o nome de Xabi Alonso, de 42 anos, atual técnico do Bayer Leverkusen está sendo avaliado.

O diretor de futebol do Barcelona, Deco, afirmou que o clube espanhol ainda não iniciou as tratativas com nenhum técnico e também contou que não irá negociar com ninguém que esteja empregado. Outros nomes foram ventilados como o de Jürgen Klopp, de saída do Liverpool, Thiago Motta, do Genoa, e Pep Guardiola, do Manchester City.

Além do Barça, o Liverpool também é apontado como um possível destino de Xabi. O treinador teve passagem vitoriosa como jogador pelo Liverpool e pelo Real Madrid. No clube inglês, o espanhol atuou de 2004 a 2009, conquistando uma Liga dos Campeões, uma Copa da Inglaterra, uma Copa da Liga Inglesa e uma Supercopa da Uefa.

Xabi Alonso iniciou sua carreira como treinador dirigindo equipes de divisão de base do Real Madrid. Desde 2022, o espanhol assumiu o comando do Bayer Leverkusen. Atualmente, o clube comandado por Xabi lidera o Campeonato Alemão, com dois pontos de vantagem para o Bayern.