Lucio Flavio comandou o Botafogo em oito jogos no Brasileirão do ano passadoVitor Silva / Botafogo

Publicado 09/02/2024 18:27

Ex-treinador do Botafogo em 2023, Lucio Flavio foi anunciado como novo comandante da Aparecidense, que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro em 2024. O técnico firmou contrato com o Camaleão até o final da temporada.

Apresentamos oficialmente a chegada de LÚCIO FLÁVIO, novo TREINADOR DO CAMALEÃO.



Seja bem-vindo, Lúcio Flávio! Estamos confiantes de que sua paixão pelo futebol e experiência serão fundamentais para o sucesso do Camaleão.#Aparecidense pic.twitter.com/jRQyhTaLkC — Aparecidense Oficial (@AA_Aparecidense) February 9, 2024

Lucio Flavio chega à Aparecidense com a missão de recuperar a equipe no Campeonato Goiano. A equipe de Aparecida conquistou apenas uma vitória em sete rodadas e está fora da zona de classificação para a próxima fase.

Lucio Flavio foi um dos cinco treinadores que comandaram o Botafogo no ano passado. Ele, que era o auxiliar-técnico fixo do clube, foi promovido como comandante após a saída de Bruno Lage do cargo. Entretanto, sua passagem ficou marcada negativamente pela torcida alvinegra, que o considerou um dos principais culpados pela perda do título brasileiro daquele ano.

O treinador comandou o Botafogo em oito jogos no ano passado, com duas vitórias, quatro derrotas e dois empates. Lúcio Flávio foi demitido devido ao mau desempenho da equipe, e Tiago Nunes foi contratado para comandar a equipe nos jogos finais.